(ANSA) - DUBAI, 6 AGO - Un incendio ha colpito oggi un altro grattacielo residenziale di Dubai dopo quello della Torch Tower di venerdì scorso: i vigili del fuoco hanno evacuato la Tiger Tower, nella Marina di Dubai - lo stesso quartiere della Torch Tower - e sono al lavoro per domare le fiamme. Per ora non si hanno notizie di feriti o vittime.