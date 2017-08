(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Un'acquazzone caduto dalle 9:45 per tre quarti d'ora su Milano ha scacciato per ora l'afa causata dal caldo africano degli ultimi giorni: la forte pioggia accompagnata dal vento ha fatto abbassare le temperature senza al momento creare conseguenze o danni di rilievo. Sono invece scattati molti allarmi antifurto. Verso le 11:30 il sole è tornato. A Boffalora sopra Ticino, comune in provincia del capoluogo lombardo, le piogge hanno creato il rischio di esondazione del Canale Villoresi ma non per la portata d'acqua quanto per i detriti che si sono accumulati sotto un ponte. I vigili del fuoco sono al lavoro.