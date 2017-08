Bimbo cade da finestra appartamento Caritas, non grave

(ANSA) - AREZZO, 6 AGO - Un bambino di venti mesi è caduto dalla finestra di un appartamento della Caritas posto al primo piano, facendo un volo di cinque metri. Soccorso dal 118, e' stato trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E' accaduto stamattina intorno alle 6 in via della Fonte Veneziana ad Arezzo. Secondo una versione che gli inquirenti ritengono attendibile, in casa c'erano la mamma, una 35enne romena, due gemellini di 20 mesi e un fratellino più grande. Mentre la mamma ancora dormiva, uno dei gemelli si sarebbe arrampicato su una seggiola e poi sul tavolo appoggiato alla finestra e da lì sarebbe poi precipitato. Immediato l'allarme, con l'arrivo di polizia e 118. Il pm Angela Masiello ha disposto il sequestro dell'appartamento. Il magistrato ha anche dato disposizione perchè gli altri figli venissero dati in affido provvisorio. La mamma è in questura dove è sentita come testimone dai poliziotti che conducono le indagini.