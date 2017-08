(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Un cavo del tram si è staccato nella notte a Torino, nella centrale piazza Vittorio, ferendo allo zigomo una giovane. La zona dell'incidente, per cause ancora in corso di accertamento, è quella della movida torinese e numerose sono le persone che vi hanno assistito. Subito soccorsa, la ragazza è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco in codice verde. Il cavo, prima di colpirla, si è abbattuto su un'auto parcheggiata. Sono intervenuti i tecnici Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, al lavoro per stabilire le cause del crollo, è la polizia.(ANSA).