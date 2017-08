Terremoto:Regione Lazio,100mila euro per economia Accumoli

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - La Giunta della Regione Lazio ha stanziato centomila euro per sostenere la ripartenza delle attività commerciali di Accumoli, che vedranno quindi il sostegno al 100% per l'acquisto di arredi e attrezzature. La somma va a integrare la quota non coperta (il 20% della spesa totale) dal contributo concesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per l'acquisto di beni, attrezzature e impianti. La parte dei 100.000 euro che non risulterà utilizzata dopo questa spesa potrà costituire un "contributo straordinario di solidarietà" per tutte quelle attività che non hanno potuto ricevere contributi a causa dell'impossibilità di reperire la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei beni prima del sisma. Le attività che riapriranno nell'Area Commerciale Provvisoria "Monti della Laga" di Accumoli sono: tre negozi di alimentari, un emporio, una farmacia, un ristorante, un gommista, un macellaio, un bar e due studi tecnici.