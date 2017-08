(ANSA) - FIRENZE, 6 AGO - E' in prognosi riservata il bambino di venti mesi caduto dalla finestra di un appartamento ad Arezzo. E' quanto si apprende dall'ospedale pediatrico Meyer dove il piccolo è stato ricoverato stamani, trasportato con l'elicottero Pegaso. Il bambino è sottoposto agli accertamenti, ma le due condizioni vengono definite gravi, sebbene in una situazione di stabilità. Il piccolo sarebbe caduto e avrebbe fatto un volo di circa 5 metri stamani, alle sei, mentre la madre dormiva. In un primo momento, le ferite non sembravano gravi poi il bambino dall'ospedale aretino è stato trasportato al pediatrico di Firenze.