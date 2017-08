Estate: traffico sostenuto ma meno intenso di ieri

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Stamani il traffico, benché sostenuto lungo le direttrici che portano alle principali località di villeggiatura, non ha fatto registrare le criticità e l'intensità della giornata di ieri. Nel pomeriggio è previsto bollino giallo (traffico intenso). Anche oggi, per agevolare gli spostamenti è in atto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t fino alle 22. I maggiori flussi di veicoli per esodo estivo si registrano sul versante Jonico e Tirrenico, in particolare sulla statale 106, in provincia di Reggio Calabria e in direzione delle località di mare del cosentino e del crotonese, sulla statale 18 Tirrena Inferiore in Campania, in direzione della costa Cilentana e nel reggino, sulla statale 16 Adriatica tra Marche, Emilia Romagna e Abruzzo e in Sicilia sul raccordo autostradale 15 Tangenziale di Catania dove si registrano rallentamenti con code. Per incendio resta chiusa la statale 288 in Sicilia dal km 45.3 al km 51.9 Località "Aidone/Piazza Armerina", in provincia di Enna.