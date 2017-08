(ANSA) - BRESCIA, 6 AGO - Una cabina del gas all'interno delle acciaierie Riva a Cerveno, in Vallecamonica, nel Bresciano, è esplosa attorno alle 13 per cause ancora da capire. La cabina è stata avvolta da fiamme alte e sul posto ci sono i vigili del fuoco per spegnere il rogo attorno all'area. Non si registrano feriti e tutti gli operai presenti sono stati allontanati. Risultano danneggiati alcuni uffici investiti dall'esplosione.