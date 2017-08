Incendi: boschi in fiamme nel Senese

(ANSA) - FIRENZE, 6 AGO - Un vasto incendio, scoppiato verso le 13,30, sta interessando circa 20 ettari di bosco nel comune di Radicondoli (Siena). La Sala operativa antincendi della Regione Toscana informa che sul posto ci sono tre elicotteri del servizio antincendi. La Sala ha chiesto l'intervento di un Canadair ma per il momento non ce ne sarebbero disponibili. Al lavoro vigili del fuoco, con i volontari e gli operai dell' Unione dei Comuni della val di Merse. Un altro incendio di bosco è segnalato a Trequanda sempre nel Senese, mentre in Lucchesia ad Altopascio un elicottero regionale è in azione insieme a 2 squadre dei Vigili del fuoco e 2 di volontari della Misericordia di Montecarlo per un altro rogo.(ANSA).