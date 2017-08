Nyt, Pence valuta corsa a presidenza nel 2020

(ANSA) - NEW YORK, 6 AGO - A sei mesi dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca montano i malumori all'interno del partito repubblicano, con alcuni esponenti di spicco che starebbero già valutando una loro eventuale candidatura alle presidenziali del 2020. Tra questi - riporta il New York Times - ci sarebbe anche il vicepresidente Mike Pence. Alcuni esponenti del suo entourage - spiega il quotidiano - avrebbero già avvertito molti dei principali finanziatori del partito che Pence sarebbe pronto a correre se Trump non dovesse ricandidarsi. Kellyanne Conway, uno dei consiglieri più influenti di Trump smentisce che Pence stia pensando di candidarsi alla presidenza. "E' assolutamente vero che il vicepresidente si prepara per il 2020, ma per una rielezione a vicepresidente", ha tagliato corto Conway intervistata dalla Abc. Il report del New York Times, ha aggiunto, "è una totale invenzione, è completamente fabbricato ad arte. Pence è un vicepresidente leale e ci sono zero preoccupazioni su una sua possibile candidatura".