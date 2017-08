Muore precipitando con parapendio su monte Cucco

(ANSA) - COSTACCIARO (PERUGIA), 6 AGO - Incidente mortale con un parapendio sul monte Cucco. Vittima un cinquantatreenne originario di Senigallia (Ancona). In compagnia di due amici, l'uomo aveva raggiunto la zona di Costacciaro. Con la relativa attrezzatura i tre si sono quindi portati sul monte Cucco lanciandosi. Per cause al vaglio dei carabinieri il parapendio ha subito però un improvviso avvitamento precipitando in un piccolo bosco. L'uomo è praticamente morto sul colpo. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. I soccorsi sono stati però vani. (ANSA).