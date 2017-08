Ondata di maltempo al Nord, almeno tre morti

Ondata di maltempo con almeno tre morti al Nord. Un albero è caduto per un violento temporale sulle tende del raduno europeo delle "Famiglie Arcobaleno" nella Val Tramontina, in Friuli. E’ stata individuata dal Soccorso Alpino di Maniago (Pordenone) una vittima: si tratta di una persona che si trovava lungo la pista forestale che conduce al raduno europeo della famiglia Arcobaleno. La vittima è un uomo di 41 anni, cittadino belga che si trovava nella propria tenda travolta da un albero durante il temporale. Un uomo è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento che si abbattuto sui commensali che stavano partecipando ad una sagra locale a Marziai (tra Quero Vas e Lentiai), sulla riva del fiume Piave dove era in corso la sagra del "pojat" a cui c'erano una ventina di persone. Improvvisamente la zona è stata interessata da un forte vento che ha sradicato molti alberi, anche alti 10 metri, uno dei quali ha travolto uno dei commensali. Gli altri ospiti sono riusciti a salvarsi in tempo. Un escursionista è stato ucciso da un fulmine sulla ferrata della Marmolada, in Trentino. Ferita, ma non grave, anche la moglie, che ha chiamato i soccorsi. Il turista emiliano, 47 anni, stava percorrendo la via ferrata, quando è stato sorpreso da un forte temporale. Non ha avuto modo di ripararsi, un fulmine lo ha colpito. La moglie, sotto shock, è riuscita a dare l’allarme chiamando al 112. E’ intervenuto oltre al soccorso alpino che ha portato in salvo la donna, anche l'Aiut Alpin che ha recuperato il morto e lo ha trasportato a Canazei. Una barca con 2 persone a bordo si è capovolta nel Garda, una è dispersa. In Val Pusteria forti temporali su Braies e Dobbiaco. Un treno regionale per San Candido bloccato da una frana con 80 passeggeri a Valdaora. Fitta grandinata sull'alta Val Brembana. Danni a Selvino per una tromba d’aria. Alberi e cartelloni pubblicitari caduti sulle strade, allarmi di abitazioni e negozi che hanno cominciato a suonare e allagamenti in varie zone di Bologna a causa di un temporale con violente raffiche di vento che si è abbattuto sulla città. Numerosissime le chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.