(ANSA) - ASCOLI PICENO, 6 AGO - Il cavaliere di Porta Solestà Luca Innocenzi ha vinto l'edizione di agosto della Quintana di Ascoli Piceno. Per il cavaliere di Foligno si tratta della vittoria numero 11 nel torneo cavalleresco ascolano. Il portacolori gialloblu ha trionfato in tutte e tre le tornate previste dalla giostra, e con 1.922 punti ha preceduto Fabio Picchioni di Porta Romana. L'edizione di quest'anno è stata segnata dal gran caldo e dall'infortunio del cavaliere di Porta Tufila Elia Cicerchia, caduto a terra durante la gara. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.