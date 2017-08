Addio a Stefania, morta a Torino mamma 'bimba di pietra'

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - "Vorremmo trovare le parole giuste, ma purtroppo non ci sono. Stefania, la mamma di Bea, ci ha lasciato". E' una tragedia nella tragedia la morte di Stefania Fiorentino, mamma della piccola Bea, la 'bambina di pietra' affetta da una malattia rarissima che sta trasformando il suo corpo in una armatura rigida. La donna, 35 anni, è morta per un tumore. Era l'anima della pagina Facebook 'Il Mondo di Bea', onlus creata per sostenere la bimba e sensibilizzare la ricerca sulle patologie sconosciute. E' proprio sul social che è stata annunciata la morte della donna, in cui funerali si svolgeranno martedì a Torino, e dove in poche ore sono stati postati centinaia di messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello di Emma Marrone, di cui la piccola Bea è una grande fan. "Questa notizia mi ha spezzato il cuore - scrive la cantante -. Non ho parole, solo un grande senso di vuoto. Grazie per tutto ciò che mi hai sempre trasmesso, il tuo affetto sincero, la tua forza, il tuo infinito coraggio e la voglia di vivere".(ANSA).