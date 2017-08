(ANSA) - TORINO, 6 AGO - Permane l'allerta gialla per temporali sul Piemonte, interessato oggi da sporadiche precipitazioni. Il transito di un'onda depressionaria di origine atlantica ha determinato condizioni instabili, con rovesci e temporali in particolare sul basso Piemonte. Soltanto un lieve calo per le temperature. L'Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede per domani spazi più soleggiati nel corso della giornata, ma con nubi basse sulle pianure al mattino. Da martedì l'ingresso di una saccatura di origine atlantica sul nordovest italiano determina un nuovo peggioramento del tempo, con temporali sui settori alpini.(ANSA).