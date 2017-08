Bimba 6 anni colpita da sasso in passeggiata in montagna

(ANSA) - VERONA, 6 AGO - Una bambina di 6 anni è rimasta ferita alla testa colpita da un sasso mentre stava facendo una passeggiata col padre nella montagna veronese. Sul posto, allertata dalla centrale del 118, è giunto il Soccorso alpino di Verona intervenuto in supporto dell'eliambulanza nel Vajo della Valsorda. Il padre della piccola aveva sentito un rumore provenire dal pendio scosceso soprastante e subito dopo un sasso era caduto e aveva colpito la figlia alla testa. Dopo essere atterrati in un prato, medico, infermiere e tecnico dell' elisoccorso hanno immediatamente percorso il Vajo e raggiunto la bambina, prestandole le prime urgenti cure. Caricata nella barella la bambina è stata trasportata a piedi per un quarto d'ora con l'aiuto dei soccorritori fino all'esterno della gola, poi per un tratto in macchina e infine imbarcata sull'elicottero decollato verso l'ospedale di Borgo Trento.