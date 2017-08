Forte turbolenza: 10 feriti su un volo American

Momenti di terrore sabato sera a bordo di un volo intercontinentale dell’American Airlines a causa di una breve ma forte turbolenza che ha provocato il ferimento di dieci persone, tre passeggeri e sette membri dell’equipaggio.

L’aereo era partito da Atene ed era diretto a Filadelfia. L'incidente è accaduto poco prima dell’atterraggio e per fortuna tutti i 287 passeggeri a bordo avevano le cinture di sicurezza allacciate. I feriti sono stati ricoverati in ospedale per le cure del caso.