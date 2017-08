Siria: tv, forze governative conquistano Sukhna nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 AGO - Le forze governative siriane sono avanzate nelle ultime ore verso Dayr az Zor, l'ultimo bastione urbano nella Siria orientale, e hanno conquistato la cittadina di Sukhna, a metà strada tra Palmira e Dayr. Lo riferisce la tv di Stato siriana che mostra immagini delle forze governative e delle milizie ausiliarie entrare a Sukhna esultando per la "liberazione" di una località a lungo in mano a forze non governative. L'offensiva di Damasco verso Dayr az Zor si muove anche da nord-ovest, dalla regione a sud di Raqqa lungo il corso dell'Eufrate e verso il confine con l'Iraq. La regione di Dayr è ricca di risorse idriche ed energetiche.