Francia: mercoledì pausa estiva governo, Macron non va ferie

(ANSA) - PARIGI, 7 AGO - Niente ferie per Emmanuel Macron e l'obbligo ai ministri di scegliere un luogo di vacanze dal quale potranno rientrare rapidamente a Parigi in caso d'urgenza. E' la raccomandazione formulata dal presidente francese in una circolare rivolta ai membri del governo. Per le sue prime vacanze da premier, Edouard Philippe, ha scelto il sud della Francia. Bruno Le Maire, il responsabile dell'Economia che a fine luglio annunciò la nazionalizzazione temporanea nel caso Stx/Fincantieri, tornerà invece come ogni anno in Italia con moglie e figli. Il collega responsabile per gli Esteri, Jean-Yves Le Drian, è invece atteso dalla famiglia della moglie in Spagna e poi in Bretagna. Molti ministri - tra cui Nicolas Hulot (Ecologia) et Agnès Buzyn (Salute) - hanno scelto la Corsica. Florence Parly (Difesa) ha invece deciso di non allontanarsi troppo, resterà nei dintorni di Parigi. Le pausa estiva comincerà mercoledì, dopo l'ultimo consiglio dei ministri all'Eliseo. Il governo tornerà a riunirsi lunedì 28 agosto.