(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Un 22enne originario di Cesena, residente a Busnago (Monza), è stato arrestato dalla Polizia di Cinisello Balsamo (Milano) per resistenza e danneggiamento a pubblico edificio. Nella tarda serata di ieri, probabilmente sotto effetto di alcol e droga, il giovane si è lanciato con la sua auto contro il cancello carraio del commissariato di Polizia di Cinisello, danneggiandolo. Il giovane, che non ha riportato ferite in seguito all'impatto, è stato arrestato ed accompagnato in camera di sicurezza. (ANSA).