Francia: Parigi vuole rendere la Senna balneabile

(ANSA) - PARIGI, 7 AGO - Parigi si prepara a ripulire la Senna in vista delle prossime Olimpiadi del 2024. Per consentire le competizioni di triathlon e di nuoto libero, il comune sta mettendo a punto un'operazione di bonifica delle acque del fiume, che prevede l'installazione di sterilizzatori a ultravioletti nei depuratori, bacini di stoccaggio delle acque piovane e il divieto ai battelli abitabili di riversare acque sporche. Il progetto richiederà diverse centinaia di milioni di euro e permetterà a tutti i parigini di poter fare il bagno rimanendo in città. In questi ultimi anni la Senna ha visto un netto miglioramento delle sue acque. Ad oggi, infatti, il fiume ospita 35 specie diverse di pesci, mentre nel 1970 ne erano presenti solamente due.