(ANSA) - MOSCA, 7 AGO - Maria Aliokhina e Olga Borisova, due ragazze della band Pussy Riot, sono state fermate oggi dalla polizia russa a Iakutsk, in Siberia nordorientale, per aver organizzato una manifestazione non autorizzata. Ieri, indossando i passamontagna colorati ormai diventati il loro simbolo, avevano chiesto la liberazione del regista ucraino Oleg Sentsov mostrando su un ponte di fronte al carcere in cui è rinchiuso un grande striscione con la scritta "Free Sentsov" in rosso e accendendo un fumogeno rosso e uno blu. La stessa Aliokhina ha fatto sapere a Mediazona che oggi sono state portate in caserma dalla polizia.