Consip: pm,inchiesta su FM4 già aperta,no nuovo filone

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Nessun nuovo filone di indagine sull' appalto Consip sul quale la Procura di Roma ha già avviato un'inchiesta per turbativa d'asta nel marzo scorso relativamente alla gara FM4. Secondo quanto si apprende a piazzale Clodio la relazione dell'Anac, su presunte irregolarità nell'affidamento dei lotti dell'appalto Consip da 2,7 miliardi di euro, verrà allegata agli atti dell'indagine sulla gara FM4 aperta nello scorso mese di marzo e già oggetto di attività istruttoria. Nelle scorse settimane infatti il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi hanno effettuato una serie di audizioni che hanno riguardato anche i rappresentanti legali delle cooperative che hanno partecipato alla gara. In base a quanto si apprende oltre alla relazione dell'autorità anticorruzione, in queste settimane i pm di piazzale Clodio hanno avuto scambi di documenti anche con l'Antitrust.