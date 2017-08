Migranti: oltre 100 sfondano correndo il valico di Ceuta

(ANSA) - MADRID, 7 AGO - Oltre 100 migranti subsahariani sono riusciti a sfondare la frontiera spagnola al valico di Ceuta, l'enclave in territorio del Marocco, eludendo la sorveglianza della polizia dei due paesi, riferisce la stampa di Madrid. Secondo la Croce Rossa locale, gli immigranti clandestini che sono riusciti a raggiungere il territorio spagnolo sarebbero quasi 300. Lo sfondamento si è prodotto al valico di frontiera di Tarajal dove i migranti sono giunti correndo in un gruppo compatto che è riuscito a penetrare in territorio spagnolo fino a Piazza Giovanni XXIII. Qui sono stati fermati dalla polizia spagnola, che li ha trasferiti al Centro di Permanenza Temporanea degli Immigranti (CCeti) dell'enclave. Secondo il ministero degli interni di Madrid, 10.751 migranti irregolari sono entrati in territorio spagnolo via terra o mare nei primi sei mesi dell'anno, 3.204 dei quali attraverso le enclave di Ceuta e Melilla.