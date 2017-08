Beni personali 'in pegno' in cambio di cocaina

(ANSA) - BERGAMO, 7 AGO - Telefoni cellulari e altri beni personali 'in pegno' in cambio di una dose di cocaina. E' quanto emerso dall'indagine dei carabinieri di Bergamo, che ha portato all'arresto di 7 persone. Le ordinanze di custodia cautelare (cinque in carcere e due ai domiciliari) sono state eseguite questa mattina. Gli arrestati sono marocchini e tunisini, accusati di aver ceduto centinaia di dosi di cocaina - anche in cambio di prestazioni sessuali - nelle zone di Trescore Balneario, Montello, Bagnatica, Costa di Mezzate, Gorlago e Cenate Sotto. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal Gip di Bergamo. Le indagini si erano concluse lo scorso aprile. Durante le indagini sono state evidenziate centinaia di cessioni: addirittura in alcuni casi gli acquirenti hanno speso migliaia di euro per acquisti che avvenivano anche più volte nel corso della settimana o addirittura più volte al giorno.