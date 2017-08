Ius soli: De Petris, ci sono tempi e numeri per votarla

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Zanda ha ragione quando dice che i tempi per approvare la legge sullo ius soli ci sono. E ci sono anche i numeri, dal momento che Sinistra italiana è disposta a votare una 'fiducia di scopo' pur di vedere approvata una legge di pura civiltà, tanto più urgente in un momento come questo. Gli umori xenofobi destati da una politica a caccia di voti e da una stampa in cerca di titoli scandalistici stanno infatti assumendo proporzioni estremamente allarmanti". Lo afferma in una nota la capogruppo di Sinistra italiana al Senato Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Ogni giorno di più - spiega la presidente De Petris - si configura più nitidamente una campagna che mira a criminalizzare le Ong e a dipingere l'impegno nel salvare vite umane come una sorta di 'estremismo ideologico umanitario'. Di fronte a simili aberrazioni è fondamentale riaffermare i princìpi di civiltà della nostra democrazia e per questo è indispensabile approvare la legge sulla cittadinanza prima della scadenza della legislatura".