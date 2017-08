Usa: De Blasio, tassa su milionari Ny per rifare la metro

(ANSA) - NEW YORK, 7 AGO - Una tassa sui milionari per pagare i lavori di ristrutturazione della metropolitana. E' l'idea del sindaco di New York, Bill de Blasio, sommerso dalle critiche per la crisi della metropolitana, fra ritardi e incidenti, e soprattutto di lamentele da parte dei viaggiatori. La tassa consentira' di dimezzare anche il prezzo degli abbonamenti per coloro che hanno redditi bassi. L'iniziativa di De Blasio si inserisce nel braccio di ferro con il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo: i due litigano a distanza da settimane sul sistema di trasporto pubblico, scaricandosi a vicenda le responsabilita'. Una battaglia che rientra anche nelle ambizioni politiche di Cuomo e de Blasio, due democratici che potrebbero aspirare a candidarsi alle elezioni del 2020.