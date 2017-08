(ANSA) - FIRENZE, 7 AGO - Un camion ha urtato cavi elettrici dell'alta tensione di una linea della Terna alla periferia sud di Firenze e il conducente, scendendo dalla cabina di guida, è rimasto colpito dalla scarica elettrica, che ancora non si era esaurita. E' quanto emerge da una prima ricostruzione dei soccorritori. Il conducente, ferito in modo serio, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Nell'urto c'era stata una fiammata e sono esplosi gli pneumatici e l'autista è sceso. Sul posto, nei pressi di via Aretina, sono intervenuti i vigili del fuoco. Nelle vicinanze sarebbero state udite esplosioni. Secondo una prima ipotesi, potrebbe esser stato il carico trasportato col camion a urtare i cavi.