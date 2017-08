Tempo: a Trieste 17 gradi in meno in 12 ore, bora a 100 kmh

(ANSA) - TRIESTE, 7 AGO - Diciassette gradi in 12 ore: è successo a Trieste per effetto del violento temporale che ha investito la città la scorsa notte. Le temperature sono così passate dalla massima di 36 gradi registrata ieri pomeriggio alla minima di 19 gradi registrata sulla costa verso le 23, quando alla pioggia si sono raggiunte raffiche di bora intorno ai cento chilometri all'ora. L'ondata di maltempo, dopo giorni di caldo torrido, ha causato un calo delle temperature medie in tutto il Friuli Venezia Giulia - si apprende dall'Osmer - fra i sette e gli otto gradi, ma il refrigerio non durerà a lungo. Se oggi le massime saranno di 28 gradi sulla costa e 30 in pianura, da mercoledì tornerà l'afa, che avrà comunque intensità minore rispetto all'ultima settimana record e lascerà infine il posto a un weekend più fresco. Il maltempo, che ha causato una vittima nel Pordenonese, ha causato danni in varie zone della regione; i Vigili del fuoco hanno fatto oltre 400 interventi in 24 ore in tutto il FVG.