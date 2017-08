Sono 58.348 le assunzioni sbloccate in Consiglio dei Ministri tra prof, presidi e personale Ata. Secondo quanto si apprende si tratta di quasi 52.000 insegnanti, oltre 6.200 unità di personale Ata e 259 presidi. I decreti, 3 in tutto, che autorizzano il Miur a procedere, sono stati approvati nel corso della riunione a palazzo Chigi, come annunciato dalla ministra della P.A, Marianna Madia. Gli ingressi per i docenti erano attesi, già anticipati dalla titolare dell’Istruzione, Valeria Fedeli.