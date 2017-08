Meteo, Italia spaccata in due: ancora temporali al Nord, caldo al Centrosud

Durerà fino a venerdì l’eccezionale ondata di caldo che ha colpito soprattutto il Centrosud, mentre al Nord sono previste nuove piogge. Ci sarà un generale calo delle temperature che arriverà a 12 gradi in meno. Le previsioni sono dei meteorologi di 3bmeteo.com.

Buona parte del Nord e Marche, spiegano, «sono tornate a respirare grazie ai temporali e ai venti bora che hanno portato un primo apprezzabile abbassamento delle temperature; il resto d’Italia invece è ancora nelle braccia dell’anticiclone africano con gran caldo e afa intensa». La nuova fiammata africana che coinvolge il Centro Sud e parte del Nord porterà una nuova intensificazione del caldo tra domani e giovedì su Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo nonchè sulle restanti regioni del Centro Sud con valori massimi oltre i 35 gradi e punte di 40; il caldo sarà più moderato al Nord Ovest.

Al Nord, invece, tra mercoledì e giovedì ci saranno frequenti temporali a partire dalle regioni di Nord Ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica più organizzata. «Attenzione nuovamente - avvertono gli esperti di 3bmeteo.com - alle Alpi dove i temporali potranno essere di forte intensità e dunque situazioni di potenziale criticità; fenomeni più isolati, ma localmente intensi in Val Padana. Deciso calo termico giovedì».

Il caldo africano sarà spazzato via venerdì: il fronte freddo atlantico attraverserà velocemente la Penisola con locali temporali anche di forte intensità in estensione al Centro Sud associati ad un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali e un brusco calo delle temperature fino a 8/12 gradi. Sabato il fronte freddo avrà raggiunto anche l’estremo Sud.