(ANSA) - ROMA, 7 AGO - In Siria da 7 anni ci sono crimini di guerra e contro l'umanità di "ferocia e brutalità" senza eguali. La Commissione d'inchiesta ha svolto indagini preliminari "che non hanno mai portato a nulla e il Consiglio di sicurezza Onu non si è mai attivato. Ora basta, questa situazione è inaccettabile, è una vergogna. Io me ne vado". Così, in una conversazione con l'ANSA, Carla Del Ponte spiega la sua decisione di dimettersi dalla Commissione d'inchiesta Onu sui crimini in Siria.