(ANSA) - PARIGI, 7 AGO - Brigitte Macron non avrà uno statuto da première dame. Lo riporta Bfmtv citando fonti vicine all'Eliseo, secondo le quali nei prossimi giorni verrà annunciata una "carta della trasparenza" per "chiarire" il ruolo di Brigitte e "fermare l'ipocrisia" di questi ultimi giorni. Nella carta si annunceranno anche i nomi dei suoi collaboratori. Intanto, la petizione on line contro la creazione di uno status da first lady per la moglie del presidente Macron ha raggiunto le 220mila firme.