Kenya al voto, ma presidenziali fanno paura

(ANSA) - KINSHASA, 7 AGO - I kenyani sono chiamati domani alle urne per eleggere il presidente, i governatori, i deputati e i senatori oltre agli esponenti di molte amministrazioni locali. A scontrarsi per la presidenza sono il capo di stato in carica Uhuru Kenyatta, 56 anni, in corsa per il secondo mandato, e Raila Odinga, 72 anni, già candidato sconfitto nelle ultime due consultazioni. Su una popolazione stimata in 46 milioni, saranno circa 19 milioni i kenyani con diritto di voto. 180.000 uomini delle forze dell'ordine saranno dispiegati ai seggi ma resta molto forte il timore di brogli e violenze post-elettorali innestate sulle mai risolte divisioni etniche. Considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa, non è stato però risparmiato in questi ultimi giorni da violenze e uccisioni di cui non sono mai stati individuati i responsabili. E la tensione è alta tra le varie etnie: nessuno ha dimenticato gli oltre mille morti e i più di 600mila sfollati del 2007.