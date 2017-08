(ANSA) - CAGLIARI, 7 AGO - Anche oggi per la Sardegna è stata una giornata impegnativa sul fronte incendi. Tre i roghi divampati in cui sono intervenuti i mezzi aerei della flotta regionale e nazionale. Il più impegnativo, ancora in atto, a Sarule, nel nuorese, dove in alcuni momenti, accanto alle squadre a terra, sono intervenuti tre elicotteri e un Canadair. Altri due roghi sono divampati nel sassarese, a Esporlatu e Sennori. Le squadre composte da Corpo forestale, vigili del fuoco, Protezione civile e volontari hanno richiesto per entrambi i roghi l'intervento di un elicottero. In fiamme aree agricole e pascoli. (ANSA).