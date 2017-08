Esplode bombola gas in condominio, uomo ustionato a Biella

(ANSA) - BIELLA, 7 AGO - Un'esplosione si è verificata, oggi pomeriggio a Biella, nelle cantine di un condominio di via Torino. Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ustionato ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Secondo i primi accertamenti, a causare le fiamme potrebbe essere stata una bombola di gas: ancora da chiarire se si è trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio. L'uomo è stato trovato nel suo appartamento al quarto piano dello stabile, che ha raggiunto dopo essere rimasto ferito dalle fiamme divampate in cantina. Altri due residenti sono rimasti lievemente intossicati dal fumo fuoriuscito dai sotterranei dell'edificio.(ANSA).