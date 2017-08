(ANSA) - PADOVA, 8 AGO - Una coppia si concedeva ad altre persone per rapporti sessuali, ma poi le ricattava con la minaccia di divulgare ai familiari quanto accaduto. I due sono stati tratti in arresto dai carabinieri della stazione di Limena (Padova) per estorsione. Il gip del tribunale di Padova ha emesso nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. (ANSA).