Incidenti montagna: escursionista disperso,ricerche in corso

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Sono in corso da questa mattina le ricerche di un escursionista tedesco di 45 anni disperso sopra Locana, in Valle Orco. L'uomo era insieme a una comitiva di connazionali che ieri pomeriggio si è divisa nel corso della discesa dal bivacco Blessent. Il 45enne non è più rientrato e i compagni di escursione, già ieri sera, hanno dato l'allarme. Una squadra del soccorso alpino, intorno alle 23, è salita a piedi ripercorrendo il sentiero ma dell'uomo nessuna traccia. Questa mattina le ricerche si avvalgono dell'ausilio dell'elicottero. Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno allestito il campo base delle ricerche al centro sportivo di Locana.(ANSA).