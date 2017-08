(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "So che ci sono state discussioni in Libia, ma credo che la cooperazione e la trasparenza tra Italia e Libia siano il modo più costruttivo" per ottenere risultati. "Siamo sulla strada giusta in questo settore per trattare una sfida che ci coinvolge tutti quanti". Così l'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salame', in conferenza stampa con il ministro degli Esteri Angelino Alfano alla Farnesina, rispondendo a una domanda sulla missione navale italiana di supporto alla Guardia costiera libica sul fronte della crisi migranti.