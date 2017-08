Libia: Alfano, cambiare passo, Onu assuma leadership

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Serve una reductio ad unum dei formati negoziali in Libia, l'Onu deve prendere la leadership. Fino ad oggi ci sono stati troppi negoziati, troppi negoziatori e zero risultati finali". Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano, in conferenza stampa congiunta con l'inviato speciale dell'Onu, Ghassan Salame' alla Farnesina. "L'instabilità politica in Libia non è partita di serie B, è una priorità assoluta", ha sottolineto il ministro.