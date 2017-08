(ANSA) - VERCELLI, 8 AGO - Incidente sul lavoro, questa mattina, alla periferia di Trino (Vercelli), in via Hermada. Un uomo di cinquant'anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto su cui stava effettuando alcuni lavori di manutenzione. Ancora da chiarire se le cause della caduta siano da attribuire a un malore o a una disattenzione: l'uomo è precipitato a terra dopo un volo di alcuni metri. Inutili i soccorsi degli uomini del 118. Sul posto carabinieri e Asl di Alessandria. Sono ancora in corso i controlli per appurare se le norme in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro siano state rispettate.