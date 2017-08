Marcinelle: Mattarella, riflettere su sofferenza migranti

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - "Generazioni di italiani hanno vissuto la gravosa esperienza dell'emigrazione, hanno sofferto per la separazione dalle famiglie d'origine e affrontato condizioni di lavoro non facili, alla ricerca di una piena integrazione nella società di accoglienza. E' un motivo di riflessione verso coloro che oggi cercano anche in Italia opportunità che noi trovammo in altri Paesi e che sollecita attenzione e strategie coerenti da parte dell'Unione Europea". Lo afferma il Capo dello Stato Sergio Mattarella ricordando le vittime di Marcinelle.