Terremoto: da Casa Savoia fondi per centro pastorale Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 AGO - Cinquanta mila euro dagli Ordini dinastici di Casa Savoia per la ricostruzione del centro pastorale "Madonna delle Grazie" di Norcia: è il dono della famiglia e degli appartenenti agli antichi ordini cavallereschi della dinastia che Emanuele Filiberto di Savoia consegnerà il prossimo 12 agosto all'arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo. "Sono molto felice di poter tornare a Norcia portando un segno concreto del nostro amore per questa bellissima città e per uno dei gioielli d'Italia", ha detto Emanuele Filiberto, secondo quanto riferito dalla diocesi. "Quando lo scorso anno si è verificato il sisma che ha devastato l'Italia centrale - ha aggiunto -, il nostro primo pensiero è stato di poter aiutare la rinascita di queste zone sostenendo un progetto promosso dall'arcidiocesi". La somma sarà messa a disposizione per la ricostruzione del centro di preghiera, ma che sarà anche un luogo di aggregazione sociale, dove persone anziane e più giovani potranno ritrovarsi. L'ipotesi progettuale per il recupero del centro parrocchiale prevede il riutilizzo dell'intera superficie ripartita nei tre livelli originari per ridare vita all'unico edificio religioso, esterno alle mura castellane della città di Norcia, a disposizione dell'arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Al termine della cerimonia di consegna dei fondi raccolti, il principe Filiberto e il vescovo Boccardo pranzeranno con i volontari della Caritas presenti a Norcia, incontrando alcune famiglie che hanno perso le case durante il sisma. (ANSA).