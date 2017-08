Sudafrica:Parlamento si prepara a voto mozione sfiducia Zuma

(ANSA) - JOHANNESBURG, 8 AGO - Il Parlamento sudafricano si prepara a votare questo pomeriggio una mozione di sfiducia nei confronti di Jacob Zuma, che potrebbe costare il posto al presidente del Paese: ieri il presidente del Parlamento, Baleka Mbete, si e' pronunciata a sorpresa in favore del voto segreto e l'opposizione spera che questo possa incoraggiare i parlamentari insoddisfatti del partito di maggioranza African National Congress (Anc) a bocciare il leader sommerso dagli scandali. L'Anc detiene la maggioranza dei 400 seggi parlamentari e il partito ha detto più volte che i propri membri non appoggeranno il tentativo - guidato dall'opposizione - di disarcionare il presidente. Per passare, la mozione di sfiducia ha bisogno di 201 voti e in passato Zuma e' sopravvissuto a numerose simili sfide.