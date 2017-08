Migranti: Proactiva Opens Arms firma codice ong al Viminale

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - L'organizzazione non governativa Proactiva Opens Arms ha sottoscritto questa mattina al Viminale il codice di condotta delle Ong. Sono dunque quattro le ong che fanno parte del sistema di soccorso nazionale dei migranti in mare: oltre a Proactiva, Save the Childrean, Moas e Sea eye. Delle otto ong presenti ai lavori preparatori del codice non lo hanno invece firmato Sos Mediterranee, Medici senza frontiere, Sea-Watch e Jugend Retter. Intanto, Golfo Azzurro, la nave di Proactiva Open Arms, è ferma da due giorni al largo dell'isola di Malta. "Attendiamo l'autorizzazione per sbarcare le 3 persone soccorse a cento miglia dalle coste libiche" ha scritto la ong in un tweet. Fra l'altro la stessa organizzazione ha denunciato che una motovedetta della Guardia Costiera libica avrebbe sparato dei colpi di avvertimento verso la Golfo Azzurro.