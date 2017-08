"Più indagati" per la morte di Dall'Aglio. Occhi puntati anche sulla "palestra"

Non uno ma "più indagati" che riceveranno gli avvisi di garanzia) oltre a controlli sulla palestra da parte della procura di Modena nel fascicolo aperto per omicidio colposo per la morte del nuotatore Mattia Dall’Aglio, a 24 anni mentre si stava allenando con i pesi in una struttura vicino al comando dei vigili del fuoco. Non si conoscono i nomi degli indagati. L'autopsia, invece, sarà conferita giovedì: oltre a capire i motivi del decesso servirà a capire, tra le altre cose, lo stato di salute del ragazzo e se abbia preso o meno dei farmaci.

Il luogo della tragedia

"Il luogo dove è successo il fatto - spiega il procuratore capo di Modena, Lucia Musti a colloquio con i giornalisti nel suo ufficio - viene chiamata palestra ma non lo è, perché deve avere autorizzazioni di varia natura. Non è una palestra ma una stanza attrezzata alla buona, con appunto macchine da palestra. Questa stanza attrezzata a sala macchine, priva di docce e aria condizionata, era in uso a un numero limitato di persone che a accedevano con una chiave detenuta dal bar. Noi stiamo lavorando su una situazione complessa, dobbiamo accertare una serie di circostanze non solo dal punto di vista autoptico".

Università: "Laurea alla memoria per Mattia Dall'Aglio"

L’università di Modena e Reggio Emilia si sta adoperando, anche su sollecitazione del Rettore, per adempiere le procedure necessarie a consegnare nella prossima sessione di laurea autunnale del Dipartimento di Comunicazione ed Economia la laurea alla memoria a Mattia Dall’Aglio, il nuotatore morto domenica pomeriggio mentre si stava allenando a Modena in palestra con i pesi.

Lo rende noto un comunicato dell’ateneo.

Dall’Aglio frequentava infatti il corso di laurea triennale in Marketing e organizzazione d’impresa del Dipartimento di Comunicazione ed Economia nella sede d’ateneo di Reggio Emilia.

Il Delegato del Rettore per Sport prof. Massimo Milani, appresa la notizia del decesso ha fatto giungere alla famiglia, anche a nome del Rettore prof. Angelo O. Andrisano, le espressioni di cordoglio dell’Ateneo.

«Quando muore un giovane - ha dichiarato il prof. Massimo Milani - è sempre dolorosissimo. Ma apprendere che è stata stroncata la vita di valido atleta, che nella carriera ha colto tante meritate soddisfazioni, cercando di dividere il suo tempo con la passione per gli studi, rende ancora più amara la notizia. Ora l’impegno dell’Ateneo è quello di far sì che non dobbiamo piangere altri Dall’Aglio e tanti giovani possano coltivare con successo attività agonistiche e frequentare con profitto l’università».