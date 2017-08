(ANSA) - BERLINO, 8 AGO - I bambini tedeschi hanno paghette milionarie. Tra i 10 e i 13 anni i ragazzi mettono insieme in media intorno ai 654 euro l'anno tra paghette e regali di compleanno. I maschi ricevono in media più soldi delle femmine, secondo un sondaggio pubblicato oggi a cura di sei case editrici per bambini e adolescenti. Tra i 6 e i 13 anni le ragazze ricevono al mese circa 41 euro, mentre i maschi 44 euro. I soldi vengono spesi in massima parte per dolci, gelati, gomme da masticare ma anche per giornaletti e fumetti.