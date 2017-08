Maltempo: esondazioni in Valle d'Aosta, evacuato campeggio

(ANSA) - AOSTA, 8 AGO - Le abbondanti precipitazioni delle ultime ore stanno facendo i primi danni in Valle d'Aosta. "A Ollomont ci sono disagi, situazione di esondazione, colate detritiche", spiega all'ANSA il capo della protezione civile, Silvano Meroi. E' previsto a breve "un punto con il sindaco e cercheremo di capire più approfonditamente la situazione", anche in "previsione di un eventuale riacutizzarsi dei fenomeni nella serata". "E' stata disposta l'evacuazione di un campeggio, 30-32 persone in tutto. Forse sarà presa la stessa decisione anche per un altro. A Valtournenche, che già ha subito dei danni nei giorni scorsi proprio per un nubifragio, "è ripresa l'attività a valle del Breuil, con trasporto solido verso il torrente Marmore. Il sindaco sta valutando il da farsi e sarà anche lui in collegamento con noi più tardi". (ANSA).