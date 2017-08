Iran: presentato il nuovo governo

(ANSA) - TEHERAN, 8 AGO - Il vice presidente iraniano per gli Affari parlamentari, Hossein Ali Amiri, ha presentato oggi al Parlamento il nuovo Governo presieduto dal presidente Hassan Rohani. Il governo sarà composto da 18 ministri, ma al Parlamento è stato presentato per l'approvazione un elenco di 17 candidati, poiché non è stato ancora assegnato il titolare del ministero delle Scienze. La presentazione del nuovo Governo iraniano segue di pochi giorni l'insediamento di Rohani al secondo mandato presidenziale, avvenuto sabato scorso con la cerimonia di giuramento. Tra i ministri più noti a livello internazionale sono stati confermati quello degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, e quello del Petrolio, Bijan Namdar Zangeneh.