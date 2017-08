Folla a funerali Stefania, mamma della bimba 'di pietra'

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - "La strada di questa mamma non è stata lunga ma intensa. Da oggi non potremo più parlare di Stefania senza pensare alla sua bimba Bea e viceversa, non si potrà mai parlare di Bea senza pensare alla sua mamma, saranno unite per sempre". Con queste parole don Mauro Giorda ha aperto oggi nella chiesa del Santo Volto, a Torino, i funerali di Stefania Fiorentino, 35 anni, mamma di Bea, la bimba affetta da una rara malattia che trasforma muscoli e articolazioni in 'pietra'. Fino all'ultimo la donna, deceduta per un tumore al seno, ha lottato col marito Alessandro per sensibilizzare la ricerca medica sulle patologie sconosciute. Una storia che ha commosso tanti, anche sui social, e che oggi ha raccolto in Chiesa oltre 600 persone. Tra loro anche l'assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, in rappresentanza della città. Sulla bara, una maglietta con il numero 10 della Nazionale italiana e un cuscino di girasoli.(ANSA).